Gran Hermano 2023: Rosina Beltrán le chupó los pies a Isabel De Negri y estalló la polémica

No solo eso, sino que la Tora, exparticipante de GH reaccionó en vivo mientras miraba la casa mediante el ciclo de streaming: "No, no, no, quiero desver esto", exclamó al mismo tiempo que se levantaba de su silla. También Furia comentó la acción de Rosina: "No puedo creer que esa mujer le haga masajes en los pies a esa señora", seguido de un grito.

Las reacciones entre los seguidores del programa no tardaron en llegar, ya que no es la primera vez que ven a Rosina chupándole los pies a un participante. Durante los últimos días del 2023 se compartió otro clip donde se ve a la uruguaya mordiéndole los pies a Sabrina Cortéz.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://twitter.com/nom0leste/status/1740528658438332789&partner=&hide_thread=false ROSINA LE CHUPO LOS PIES A SABRINA!!!! NO ME DAN LAS MAYÚSCULA pic.twitter.com/ePqOCxjTb0 — feli (@nom0leste) December 29, 2023

Lisandro de Gran Hermano explotó contra Catalina: "Conté para no ir a buscarla..."

El participante de Gran Hermano 2023 Lisandro "Licha" Navarro explotó contra Catalina Gorostidi por lo que hizo con uno de sus pantalones, algo que no está permitido y podría valerle una sanción.

En diálogo con Sabrina Cortez, Lisandro dejó en claro toda su bronca por lo ocurrido: "Se metió en mi cuarto, abrió mis cosas y lo sacó, porque lo tenía guardado. Eso es lo que más me rompe las bolas, porque si hubiera estado acá...". De esta manera, el lomense comenzó por contarle a su compañera la furia que siente por lo que pasó.

Lisandro Navarro Licha Catalina Gorostidi Gran Hermano 2023 Capturas Telefe

"Conté hasta 20 para no ir a buscarla, porque sino la agarraba de los pelos. No sé, me da bronca que me toquen mis cosas", concluyó Licha. Este comentario tuvo diversas reacciones en redes sociales, ya que muchos lo acusaron de violento y otros justificaron sus palabras por lo que ocurrió durante la noche anterior.

Si bien este fuerte conflicto podría terminar pronto al estar ambos nominados para la gala de eliminación, lo más probable es que el tercero en irse de Gran Hermano 2023 sea Williams López. De esta manera, lejos parece estar de darse por concluido el problema y los próximos días serán muy importantes para ver qué ocurre.