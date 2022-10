Gran Hermano 2022: Wanda Nara defendió a la comunidad gay y cruzó a una participante

El exnovio preso de Wanda Nara desde la cárcel: "Ya se notaba donde quería llegar y que no la iba a parar nadie"

"Sin embargo, GH es la vida misma. Lamentable y desafortunadamente, convivimos a diario con este tipo de comentarios o pensamientos errados", remarcó Wanda Nara. Con esto, realizó un breve análisis sobre la actualidad de la sociedad argentina, la cual está repleta de gente que solo comparte odio.

Además, se refirió a la actitud del canal dueño de los derechos de Gran Hermano: "Gracias Telefe por no editar y dejarnos utilizar este tipo de declaraciones horribles para hablar con nuestros hijos. Tapar o editar no significa que en la sociedad no exista la discriminación". De esta manera, Wanda se mostró de acuerdo con la decisión, ya que ayuda para la educación de los niños.

Por último, Wanda Nara le pegó un palazo a Martina Stewart, la protagonista de estos dichos: "Y en cuanto a esta chica, es la vida misma que te cruzará con un amigo o un hijo bisexual, entenderás todo de la vida y lo desafortunado del comentario y pensamiento".