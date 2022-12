Gran Hermano 2022: Maxi explicó los motivos por los que quiere irse

En un video que publicó el propio Gran Hermano 2022 en Twitter, Julieta Poggio le manifestó que lo van a extrañar en la casa. Por eso, Maxi aseguró: " Yo también los voy a extrañar . No quiero pasar mi cumpleaños acá . Quiero pasarlo de otra forma. Está bueno poder despedirme así, de a poco, siento que me voy de una forma más sana, más humana ".

Durante el clip que compartió el reality show, se lo puede escuchar al cordobés en distintas conversaciones durante esta semana. Junto al Conejo, Agustín, Marcos, Nacho y Camila, Giudici les resaltó: "El tema es qué es lo que me dirán ahora. Si realmente me puedo ir, me voy chocho de la vida. Pero acá adentro no me siento bien".

Maxi y Juliana Juliana y Maxi antes de enterarse de la expulsión de ella. Redes sociales

Luego, en una de las habitaciones charló con Coti, Ariel y Alexis, donde volvió a realizar el pedido: "Que no me compliquen la vida y me dejen ir tranquilo, de afuera aporto lo que pueda, lo que necesiten, pero no quiero estar más acá". Pero no se quedó solo allí, sino que también le pidió a la gente que lo vote si es necesario.

"Le voy a rogar por favor a todas las cámaras, si no me voy ahora por mi cuenta, que me dicen 'me puedo ir', me voy a ir sí o sí, porque quiero eso, porque lo voy a pedir por amor a Dios que me saquen", aseguró en un mensaje directo para el público.

Para finalizar, Gran Hermano 2022 reveló el pedido que hizo Maxi en el confesionario: "Sí, quiero abandonar la casa. No la estoy pasando bien y me gustaría irme antes de mi cumpleaños. En lo posible, ya mismo". La expulsión de Juliana fue el gran desencadenante, ya que se lo puede ver con la misma vestimenta del momento en el que Tini abandonó la casa por segunda vez.