Gran Hermano 2022: una nueva pelea de Alfa con Romina y Julieta rompió la paz en la casa

Si bien no hay videos del choque , los cuales se cree que serán publicados durante la gala nocturna de este jueves, hay varios clips de lo que ocurrió después. Las reacciones de Walter, Romina y Julieta fueron muy llamativas para los televidentes, ya que no se esperaba esta pelea.

En primer lugar, Walter le aseguró a Camila: "Mis únicos amigos acá adentro van a ser Nacho y vos, lo tengo bien claro. Las únicas personas que yo quiero seguir conociendo, que formen parte de mi vida y que conozcan mi vida, y que compartamos más allá de eso y seamos 'amigos del alma' son Nacho y vos, te lo digo en la cara". Con esto, los televidentes quedaron muy sorprendidos, ya que no hay contexto para esta pelea.

Algunas horas después fue Julieta quien comenzó a revelar qué había pasado, mientras conversaba con Romina: "Ayer, para mí, te quiso boicotear. En un momento donde vos estás mal, tocarte lo que más te duele -hijas-, no le veo otro sentido. No sé de dónde le salió tanta maldad, tipo tanta bronca, te juro que no entiendo por qué lo hizo". Todo esto llena de incertidumbre al público, ya que parece que la pelea fue intensa.

Incluso, Romina también criticó a Walter: "Tiene maldad adentro, tiene mucha maldad". Tras llorar por su simulación de salida de la casa de Gran Hermano 2022, hay mucha sorpresa por la pelea que protagonizaron.

https://twitter.com/GH2022_24HORAS/status/1621223274515423232 Julieta a Romina: “Te quiso boicotear. En un momento donde vos estás vulnerable, tocarte lo que más te duele (sus hijas), no le veo otro sentido y no se de dónde le salió tanta maldad, tanta bronca. No entiendo por qué lo hizo”. #GranHermano #GH22 #GH23 #GH2022 #GH2023 pic.twitter.com/RbSVePFvKZ — INFO GH2022 (@GH2022_24HORAS) February 2, 2023

Por último, Julieta se dirigió al patio para hablar con Nacho y parece haberle soltado la mano a Walter. "Te juro que me está costando con Alfa. No es por lo que pasó con Romi, pero verlo así, decir esas cosas tan feas, como que me cambió la perspectiva de él. Sabemos que tiene su carácter, pero ya lo que dijo era de malo".

Tras estas palabras de Poggio, Nacho remarcó: "Al pedo fue la discusión de ayer, era obvio que no iba a sumar en nada". Esta frase del participante hizo reflexionar a Julieta, quien se expresó por una última vez al respecto. "No era una discusión, era un ataque. Siento que está como re atacado igual", concluyó.