Gran Hermano 2022: un nuevo complot dispara la tensión en la casa

Mora insiste en meterse entre Coti y Alexis - Gran Hermano 2022

Pero Mora lo hace por otra cosa: quiere estar con Conejo. La misionera de 21 años es quien realiza acciones más fuertes. De hecho, en las últimas horas se acostó con Alexis, a pesar de que Coti estuviera cerca. Él no se quedó lejos y disparó: “Si no hubiese aparecido Coti, chau. Decilo vos, ponele la firma”.

Pero no solo intentar estar con Conejo sino también con Coti y la expuso delante de todos: "Conejo vos sos mi amigo y te voy a decir la verdad, esta piba está jugando a dos puntas. El otro día me decía ¿Cuántas probabilidades hay que chapemos? y yo le decía que ninguna. Entonces me dijo 'Si me pongo esta remera hoy, chapamos' y se la puso".

Los intentos no parecen tener fin y si se trasladan hacia la gala de nominación del jueves, pueden tener una sanción. Sin embargo, Martina está en placa junto con Juan y Nacho, tras no ser salvada por Maxi y puede quedar eliminada.

Gran Hermano 2022: Maxi salvó a Walter y quedaron en la placa final Nacho, Juan y Martina

El Gran Hermano 2022 sigue dando que hablar por estas horas y después de la nominación del domingo pasado que dejó en placa parcial a Nacho, Juan, Martina y Walter se conoció a quién salvó Maxi de quedar ante el voto de la gente.

El participante decidió salvar a Walter "El Alfa" y así dejó en placa final a los tres integrantes de "Los Monitos": Nacho, Juan y Martina.