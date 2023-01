Gran Hermano 2022: Thiago abandonó el desafío del auto y reveló quién lo ganará

Thiago no pudo soportar más tiempo.

Luego, ya en la cocina y junto a Daniela, Thiago señaló que también se debió a otro aspecto. "Que sea lo que tenga que ser, no iba a sufrir más por el hambre, sufrí una banda ya por eso. Después se me cierra la panza y no puedo comer", aseguró el participante más joven de Gran Hermano 2022.

Por último, Thiago reveló quién cree que será el triunfador en este desafío: "La gana el 'Primo'. No lo vi quejarse ni nada a él". Ante esto, la Tora y Ariel coincidieron, aunque este último dio una explicación más amplia. "Pasa que 'Marquitos' tiene un estado físico terrible y un cerebro sensacional", remarcó.