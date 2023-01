Gran Hermano 2022: Romina abandonó el desafío del auto tras polémica con Nacho

Al llegar a la habitación de las mujeres, todos los integrantes de la casa de Gran Hermano que no participaron fueron a preguntarle cómo le había ido. " No doy más . Los chicos vienen bien pero están cansados . No me voy a hacer mierda ", se justificó sobre su abandono.

Incluso, brindó detalles de cómo es el desafío: "Estás con una soga atado al auto, todos alrededor. No te podes sentar, te apoyas como puedas. ¿Cuánto tiempo habré estado ahí? No daba más". De esta manera, quedó en claro que Romina decidió darse por vencida pura y exclusivamente por motivos de salud.

"No me da más, los chicos decían que son 12 horas. No aguantó más, no me dan más las piernas, mirá cómo tengo los tobillos", concluyó Romina. Esto es llamativo teniendo en cuenta que participa Walter "Alfa" Santiago, un hombre de 60 años que suele tener varios impedimentos físicos en los desafíos semanales.

La pelea de Nacho y Romina

En el principio del desafío del auto, los participantes Nacho y Romina tuvieron una inesperada pelea sobre quién se merece ganar el vehículo. "Igual, para mí, los que tienen auto y los que no saben manejar, no deberían participar", expresó quien fuera líder semanal durante la undécima semana de nominaciones.

Ante esto, la exdiputada, visiblemente molesta con estas palabras, le remarcó: "Yo tengo y lo sigo pagando, Nacho". Julieta Poggio también se mostró enfadada con el tema, ya que el "monito" la acusó de no saber manejar y ella aseguró que esto es incorrecto.