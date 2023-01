Gran Hermano 2022: se filtró que otra participante podría ser expulsada por revelar información

Gran Hermano Santiago del Moro expulsión Así se comunicó la expulsión de Juliana. Redes sociales

"Me la re comí, mal. El re viaje me pegué. Vos sabes bien qué vi y qué escuché. Yo al volver, ¿Voy a hacer el cuento de que no vi nada? ¿Que no escuché nada?", le manifestó Daniela a Thiago en su conversación privada más reciente. Con esto, le reveló que sabe que él habló mal de ella en varias oportunidades y esto podría valerle la expulsión.