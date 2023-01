Gran Hermano 2022: Romina votó a Agustín por su juego "sucio"

Tras pasar más de dos meses encerrada, Romina Uhrig es una de las participantes que más extraña el afuera, en especial a su tres hijas, Mía, Felicitas y Nina. Esta situación la tiene muy angustiada y en las últimas horas, algunos comentarios de Agustín han generado malestar en la participante. En una nueva noche de nominaciones , no dudó en dejarlo reflejado en sus votos.

La participante ingresó al confesionario y eligió darle dos votos al platense porque según explicó “nunca compartí ese juego de ensuciar a otro compañero, no comparto su forma, no me siento cómoda”.