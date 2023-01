Comenzó el desafío del auto en Gran Hermano: el picante comentario de Nacho contra sus compañeros

Ante la presencia de sus compañeros, Nacho lanzó "igual, para mí, los que tienen auto y los que no saben manejar no tienen que participar". Su comentario no pasó desapercibido entre los demás, quienes hablaron para defenderse. "Seguro que no, yo no tengo auto", se sumó Alfa, pero Nacho le respondió que él tenía varios autos.

A lo que Romina saltó a responder enojada: "Yo sí sé manejar Nacho, pero no tengo registro, ¿qué tiene que ver?".

Además de permanecer atados al auto, la producción lanzó varios insectos para imposibilitar que los hermanitos ganen el juego.

Gran Hermano 2022: cómo será el reencuentro entre Coti y Conejo

El participante se expondrá al debate junto con los panelistas y Santiago Del Moro, mientras que Coti estará del lado de los exparticipantes enfrente suyo interviniendo. Tendrán un momento donde se besarán al aire y les pasarán tapes de momentos donde estuvieron juntos.

Es la primera pareja que queda eliminada en su totalidad y se reencuentran afuera porque Daniela se fue y volvió, pero Thiago continuó en el certamen y Juliana se fue y volvió, pero Maxi permaneció firme en el juego.

Tendrán poco tiempo para verse durante el aire, ya que se disputarán la prueba del líder y continuará la prueba del auto que realizan solo los participantes que entraron y no se fueron.