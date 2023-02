Gran Hermano 2022: ¿por qué no entró en la casa el novio de Julieta?

La participante Julieta Poggio no pudo ocultar su angustia en el momento que vio a su hermana Camila, ya que quería reencontrarse con su novio Lucca, a quien no ve hace más de cuatro meses. Incluso, llegó a preguntarle si estaba todo bien en el sentido de si seguían siendo pareja, ante lo que su familiar le aseguró que no era posible su ingreso.