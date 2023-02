El novio de Julieta de Gran Hermano fue infiel y filtraron los chats que lo confirman

En el video grabado por Rocío, se puede observar su conversación con el novio de Poggio. "Bebé, me volvés loco”, le escribe Bardelli a la joven en un mensaje privado, quien responde con un "Creo que ya fui clara con vos", dando cuenta de que existió una conversación previa entre ambos.

Chat Novio Julieta Poggio

Sin embargo, el chico no da el brazo a torcer e insiste y le realiza un pedido: "Decime cuando volvés a Luján y te busco. Quiero que hablemos”.

“Vos tenés novia, encima es una diosa Juli, ya lo hablamos. Respetala por lo menos hasta que salga de la casa y ahí aclará qué vas a hacer. Cero códigos, vos no podés ser así”, le contesta tajante la joven.

En la continuación del chat critica a su novia y el vínculo que tiene con Marcos Ginnochio, otro de los participantes del reality de Telefe.

“Ya lo hablamos y no es que no tenga código, veo lo caliente que está con Marcos y vos me re gustás. El país está viendo lo alzada que está, hasta Cami se dio cuenta como lo coquetea y me hablás de códigos a mí”, escribe el joven.

Chat Novio Julieta Poggio

Galera compartió este chat íntimo con Bardelli y usó el hashtag "Se cayeron las caretas", frase que popularizó Julieta Poggio en el confesionario de Gran Hermano.

Esta no sería la primera vez que el joven es acusado de serle infiel a la modelo, motivo por el cual los fanáticos del programa lo criticaron fuertemente en las redes.