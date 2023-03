Gran Hermano 2022: Nacho lastimó a Julieta, se armó un escándalo y podría ser sancionado

Tras estos gritos, Julieta comenzó a derramar lágrimas por el ardor que le generó este inconveniente y Nacho intentó ayudar: "Vamos al baño. Dale, vení un segundo, no seas exagerada". Ante esto, Julieta siguió quejándose. "No lo puedo abrir. Aparte estoy toda maquillada, te voy a matar. Sos un pelotudo, me tengo que maquillar de nuevo. No lo puedo abrir de verdad", aseguró.

Ya en el lavamanos del baño, Nacho comenzó a reírse por la situación y le remarcó: "No seas exagerada, dale. Obvio que fue sin querer". Mientras Julieta se mojaba el ojo, terminaron por reírse en conjunto y él la abrazó mientras ella remarcaba que el ojo "le quedó chiquito".

De esta manera, quedó evidenciado que la amistad que tienen Julieta y Nacho es muy fuerte y va más allá del juego en Gran Hermano 2022 (las últimas galas se votaron siempre) y los posibles conflictos que se generan por estar encerrados hace cinco meses. Por eso, cada día demuestran que tienen una relación real y han conectado en otro nivel por compartir la edad y diferentes gustos en común.

Gran Hermano 2022 está muy cerca del final y el próximo domingo se dejará en claro quiénes son los máximos favoritos para consagrarse en el reality show, por lo que dos sondeos dejan en evidencia que ya está todo bastante definido.