Gran Hermano 2022: la violenta reacción de Alfa que enfureció a los fanáticos

“Pará, Alfa”, le dice Romina debido a la violencia con la que lanzó el objeto. Luego se ve cómo se tropieza con una de las reposeras y las dos participantes que estaban al lado suyo quedan asustadas por su actitud.

https://twitter.com/jandro_alee99/status/1611110611886247944 Che alguien vio esto ? Ya deberia estar expulsado alfa y dicen que no lo protegen pic.twitter.com/1zns3bmkwg — MARFIL (@jandro_alee99) January 5, 2023

Gran Hermano 2022: el terrible golpe que se dio Alfa contra el borde de la pileta por culpa de Romina

El participante de Gran Hermano 2022 Walter "Alfa" Santiago sufrió un duro golpe en la pileta y Romina Uhrig fue la responsable, ya que lo empujó en medio de un juego que mantenía con Camila Lattanzio. La caída generó preocupación, ante la posibilidad de que el hombre de 60 años hubiera sufrido una fractura.

En un video que se viralizó en Twitter, se ve que Alfa tiene a Camila en sus brazos y se dirige desde la casa para tirarla dentro de la pileta, a modo debroma. Luego de que Walter la tira, Romina lo empuja y este cae de costado en la parte de afuera de la piscina, por lo que se golpeó la cadera.

Al notar esta situación, la exdiputada le consultó: "¿Estás bien? Uy no, ¿Te lastimaste? No quise tirarte -afuera de la pileta-". Ante estas palabras, Alfa se mostró enfadado al respecto y así se lo demostró a Romina. "Me tiraste de costado contra el borde", exclamó.

En el momento que Walter estaba saliendo de la pileta, Romina le siguió insistiendo: "Alfa, ¿Pido un médico en el confesionario? Si te duele la cadera, hay que pedir un médico. ¿Posta que estás rengueando? Pará, llamo un médico". Esto no solo no calmó al participante, sino que lo descolocó más. "No, no me llames a nadie. Si llamo, llamo yo", concluyó.