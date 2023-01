Gran Hermano 2022: el terrible golpe que se dio Alfa contra el borde de la pileta por culpa de Romina

Al notar esta situación, la exdiputada le consultó: "¿Estás bien? Uy no, ¿Te lastimaste? No quise tirarte -afuera de la pileta-". Ante estas palabras, Alfa se mostró enfadado al respecto y así se lo demostró a Romina. "Me tiraste de costado contra el borde", exclamó.

https://twitter.com/SabriPrrra/status/1610323650695012367 Alfa tiró a Camila a la pileta y después Romina lo empujó...



Primero me reí después también..



Na joda igual alto golpazo#GranHermano #GH #GH22 #GH2023 pic.twitter.com/h0m4cVH3jT — brina (@SabriPrrra) January 3, 2023

En el momento que Walter estaba saliendo de la pileta, Romina le siguió insistiendo: "Alfa, ¿Pido un médico en el confesionario? Si te duele la cadera, hay que pedir un médico. ¿Posta que estás rengueando? Pará, llamo un médico". Esto no solo no calmó al participante, sino que lo descolocó más. "No, no me llames a nadie. Si llamo, llamo yo", concluyó.