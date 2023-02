Gran Hermano 2022: la Tora expuso a su mamá frente a toda la casa y contó que le encanta Marcos

"Saltaba él y decía: 'No puede salir tan bien de la pileta'. No sé, capaz que estaba todo pintado: 'El maquillaje de mariposa le queda bien', decía. Tenía un quimono: 'Mirá lo que le queda ese quimono', decía. Lo volvía loco. 'Qué pibe lindo', 'Que rico olorcito'", contó Lucila mientras todos compartían la mesa.

"No se habrá asustado porque debe estar acostumbrado", acotó Gladys. "¿A que lo piropeen?", preguntó su hija. "Obvio, ¿o no? No te pongas colorado", contestó la mujer dirigiéndose directamente a Marcos. El Primo eligió seguir comiendo y no responder, aunque los demás se mostraron algo incómodos. Nacho, por su parte, se paró y abandonó el comedor.

Gran Hermano 2022: la insólita confusión de los participantes sobre la Mesopotamia que se volvió viral

Mientras Gran Hermano 2022 se acerca a su gran final, los participantes aprovechan la visita de sus familiares para relajarse y conversar de temas no relacionados con el juego. En este contexto, una duda que planteó Nacho Castañares sobre la Mesopotamia argentina se volvió viral en redes por lo insólito de las respuestas.

Todo comenzó este sábado por la noche, cuando el joven charlaba junto a su padre Rodolfo, quien cocinaba un asado para toda la casa, y su novia, Lucila "Tora" Villar. "No hay ningún cuyano", notó sobre los "hermanitos" que siguen en competencia. "¿Qué era la Mesopotamia? Ah, también el norte", agregó.

"¿Eso no era de otra cosa? No quiero hablar boludeces, por eso digo, ¿eh?", dudó Lucila. La Tora le preguntó a su madre, Gladys, y a la hermana de Marcos Ginocchio, Valentina, pero ninguna supo responderle. Por su parte, Nacho interrogó al Primo, quien también contestó que recordaba "muy poco".

La desopilante conversación se volvió tendencia en Twitter. "Mesopotamia significa 'territorio entre dos ríos'. En Argentina abarca Misiones, Corrientes y Entre Ríos", explicó un usuario. "Alfa te inventaba algo"; "Coti lo sabría"; "Si Agustín respondía le iban a decir que se hace el inteligente", fueron algunos de los comentarios.