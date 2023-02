Gran Hermano 2022: la insólita confusión de los participantes sobre la Mesopotamia que se volvió viral

Pero la palabra provocó desconcierto en su papá. "¿Mesopotamia?", preguntó extrañado. "Norte, todo el norte, la parte de Corrientes...", quiso explicar Nacho. "¿Se llama Mesopotamia?", repreguntó Rodolfo. Aunque su hijo insistió en que sí, la Tora no estaba convencida y negó con la cabeza.

"¿Eso no era de otra cosa? No quiero hablar boludeces, por eso digo, ¿eh?", dudó. Lucila le preguntó a su madre, Gladys, y a la hermana de Marcos Ginocchio, Valentina, pero ninguna supo responderle. Por su parte, Nacho interrogó al Primo, quien también contestó que recordaba "muy poco".

"Es montañas, ¿o no?", acotó Julieta Poggio confundida. "No, yo digo el norte, que comparte clima, fauna... ¿Vos, Romi, te acordás?", le preguntó Nacho a Romina Uhrig. "No me acuerdo bien, pero sí", contestó ella. Sin embargo, no pudo recordar qué otras provincias integran la región además de Corrientes.

"Eso es del colegio, eso lo vi en primaria. ¿No estaba todo lo que es la parte de Salta?", cuestionó. Más tarde, Gladys opinó que la Mesopotamia "es el oeste" del país, y trató de recordar las provincias que limitan con Corrientes. "¿Entre Ríos?", sugirió. "No", descartó Romina, mientras Nacho acotó que se refería a "más arriba".

La desopilante conversación se volvió tendencia en Twitter. "Mesopotamia significa 'territorio entre dos ríos'. En Argentina abarca Misiones, Corrientes y Entre Ríos", explicó un usuario. "Alfa te inventaba algo"; "Coti lo sabría"; "Si Agustín respondía le iban a decir que se hace el inteligente", fueron algunos de los comentarios.

Gran Hermano: el desaforado baile de Camila y Rodo, el papá de Nacho, que se volvió viral

La presencia de la familia de los participantes en Gran Hermano 2022 no pasa para nada desapercibida. Así lo refleja la buena relación que supieron armar Camila con Rodo, el papá de Nacho, durante la incipiente semana que llevan dentro de la casa más famosa del país.

En la última fiesta, Rodo y Camila protagonizaron uno de los bailes mas comentados por los televidentes en redes sociales. A la desenvoltura de la participante se le sumó el look y la buena onda del papá de Nacho.

https://twitter.com/tynopinions/status/1629346048777879553 rodó y camila bailando hasta lo último y dándolo todo son lo más. lo bien que me cae camila ahora? es una loca linda literal, ojalá llegue a la final pic.twitter.com/DT6eewMmK8 — m (@tynopinions) February 25, 2023

También en otro momento de la casa, Rodo tuvo una profunda charla con Camila donde, a modo de consejo, le aseguró que "realmente creo que tienes mucho potencial, y tienes que confiar un poquito mas en ti, nada más". "Te lo digo como si fuera tu papá", agregó.

El futuro dirá si la relación que supieron formar dentro de la casa de Gran Hermano será pura estrategia de la participante o podrá mantenerse fuera del reality.