Gran Hermano 2022: la sorpresiva promesa de Tomás Holder si vuelve a entrar al reality

Tomás Holder se convirtió en el primer eliminado de Gran Hermano 2022 y, una vez afuera de la casa, reconoció que su estrategia de juego no funcionó . Sin embargo, se ilusiona con la posibilidad de volver a ingresar gracias a un repechaje y hasta hizo una sorpresiva promesa sobre el destino que le dará al premio en caso de ganar.

El influencer rosarino lo adelantó de La noche de los ex, una emisión especial del reality donde los panelistas son participantes de ediciones anteriores. Allí Ximena Capristo y Gustavo Conti (GH 2001), Diego Leonardi y Nadia Epstein (GH 2007) y Cristian U (GH 2011) analizan lo que sucede dentro de la casa con la conducción de Roberto Funes Ugarte.

Mientras debatían la estrategia de "Los monitos", el grupo al que perteneció en su paso por el programa, Holder hizo una dura crítica sobre sus estrategias fallidas. "¿Sabés qué creo, Tomás? Viste que siempre en Gran Hermano hay un repechaje", le señaló Capristo.

"A mí me parece que vos tendrías que entrar, ser vos y no ese personaje que inventaste, ganarte la casa y los 15 millones de pesos. Te lo merecés", le aconsejó la exparticipante. Holder se mostró dispuesto a volver a la casa, pero sorprendió cuando contó el destino que le daría al premio.

"Igual, te soy sincero y digo la verdad: si yo llego a ganar esos 15 millones, obviamente me los quedaría, no voy a decir que no; pero la casa se la daría a Thiago porque creo que le hace mucha falta", confesó el tiktoker. "Thiago sale segundo, te lo firmo acá", concluyó Capristo.

Cuánta plata se llevó Holder por estar una semana en la casa

El joven de 21 años no solo logró extender la fama que había cosechado en TikTok sino que además cobrará un estímulo de 180 mil pesos por su semana en la casa, sueldo que recibirá cada participante a lo largo de lo que dure la transmisión del programa.

Además, como sucedió con los participantes de todas las ediciones de reality, seguramente Holder reciba distintas propuestas de distintas marcas que querrán contar con su imagen para promocionar sus productos.