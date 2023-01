Gran Hermano 2022: la exnovia de Marcos prendió el ventilador y destrozó a Julieta

Uno de los participantes con mayores secretos en Gran Hermano es Marcos, pero a pesar de que él no cuente sobre su vida privada, en el afuera le apareció una exnovia que no está de acuerdo con el acercamiento a Julieta, la destrozó y aseguró que volverá con el participante cuando salga de la casa.

La joven salteña también se llama Julieta y le dio me gusta a algunos tuits en el que hablaban mal de la modelo y aseguraban una reconciliación: “¿De verdad quieren eso para Marcos? Dejen de shipearlos. Ojalá cuando salga tenga esa charla que necesita con su ex y si tienen que solucionar sus problemas, lo hagan”.

Julieta Marcos GH exnovia Redes sociales

También likeó tuits en los que aseguran que ella misma es buena: “A la ex se la percibe re natural”. Más tarde se arrepintió de todo lo que había avalado y se descargó: “No soy de contestar este tipo de tonteras, ni darles importancia, no me paree que tenga nada de malo. Solo pensé que ojalá todos puedan tener un Marcos en sus vidas”.

Lo cierto es que él habló brevemente con la Tora de un romance que duró tres años, pero dejó atrás cuando ingresó a la casa. No se mostró afectado y dentro de la casa tiene los ojos puestos en Julieta, pero su ex asegura que regresarán.

Gran Hermano 2022: Romina y Marcos son los nuevos líderes de la semana

Los participantes de Gran Hermano 2022 vivieron este martes el divertido cumpleaños de Walter "Alfa" Santiago y una nueva edición de la prueba de liderazgo.

https://twitter.com/GranHermanoAr/status/1618052959866068993 Comenzó la prueba del líder ¿Quiénes serán los próximos ganadores? No te pierdas nada de lo que pasa en #GH2022 en https://t.co/Ppl6ji2TwC #GranHermano pic.twitter.com/4GRwVZrTTP — Gran Hermano (@GranHermanoAr) January 25, 2023

Santiago del Moro, conductor del ciclo, confirmó que esta semana el desafío permitirá que sean dos los integrantes de la casa que se conviertan en líderes, cambiando las reglas habituales del juego.

La pareja victoriosa contará con el beneficio de la inmunidad compartida y deberá acordar a qué nominado salvar en la gala del próximo jueves.