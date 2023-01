Gran Hermano 2022: la estrategia de Julieta y Romina para convencer a Alfa de reconciliarse con Ariel

Las participantes Julieta "Disney" Poggio y Romina Uhrig hablaron con Walter "Alfa" Santiago sobre su pelea con Ariel Ansaldo e intentaron convencerlo de que tenga una conversación con él, pero no hubo caso . En reiteradas ocasiones, el integrante con más años de Gran Hermano 2022 se mostró firme y seguro de su postura , por lo que parece que no existirá una reconciliación .

En primer lugar, Julieta le resaltó a Walter que Ariel está buscando amigarse, pero Alfa continuó con su pensamiento sobre el parrillero. "No me importa, me separé de mi mujer. Me divorcié y me voy a amigar...", remarcó haciendo referencia a la poca relevancia que tiene Ansaldo en su vida.