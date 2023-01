Gran Hermano 2022: Ariel se desnudó otra vez delante de todos y Alfa lo enfrentó

Pero no solo se quedó allí, sino que Walter continuó: "¿En pelotas en el sillón? ¡Que asco! ¡Que asco me da!". Vale remarcar que ya se vio a Ariel en varias ocasiones tirado en calzón en el sillón de la casa de Gran Hermano 2022, lo que lo convirtió en un meme de las redes sociales.

Gran Hermano Ariel Ariel fue visto varias veces en bóxer y en el sillón. Redes sociales

Tras unos segundos, Alfa confrontó a Ariel: "Hay que cambiarse en el baño, eso lo usan todos. No podes sentarte en culo ahí. Estás en bolas en una silla que después usan todos. No me gusta usarla a mí". Lo único que le contestó el parrillero fue que no lo moleste, ya que lo que dice Walter es muy cierto.