Gran Hermano 2022: la desubicada broma de Alfa que enfureció a Ariel

Ariel Ansaldo , uno de los últimos ingresos de la casa de Gran Hermano, apuntó contra su compañero Walter "Alfa" Santiago y no le dejó pasar una desubicada broma que le hizo a una de las mujeres de la casa, luego de haber tenido una actitud violenta contra otra compañera.

Sin embargo, su "chiste" no fue tomado con humor por Ariel, quien explotó de furia e indignación al ver la situación. "60 años tenés, no lo voy a permitir, le metés el dedo en la boca cuando está durmiendo", manifestó enojado el nuevo jugador minutos más tarde en una discusión en la habitación.

camila alfa gran hermano El incómodo momento que Alfa le hizo pasar a Camila

"Me muerde", aseguró Alfa entre risas, mientras Romina le pedía por favor que no se desubique. Walter insistió con la broma y se enojó con Ariel cuando este también le pidió que no le haga eso a su compañera.

"Estás loco. ¿Qué sos, el abogado?", le respondió Walter. "60 años tenés, chabón. Estaba durmiendo vulnerable y le metiste el dedo en la boca. Estás re loco, vos. Le metiste el dedo en la boca durmiendo. Eso no se hace", insistió Ariel.

Alfa le explicó que no le había metido los dedos, sino que solo se los había apoyado para hacerle un chiste, pero Ariel se mantuvo firme. "¡Macho, tiene 22 años!", le gritó. "No grites más", le pidió Alfa. "Todo lo que quiero, te grito yo. ¿De dónde sacaste ese chiste, flaco?", finalizó Ariel.

En una conversación con Maxi, Alexis y Nacho días más tarde, Ariel contó que desde ese momento su compañero decidió no dirigirle la palabra. La situación ya resulta incómoda para todos en la casa. Incluso, Gran Hermano planeó una estrategia para intentar acercarlos.