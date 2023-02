Gran Hermano 2022 en vivo: Camila, Lucila, Walter y Romina están nominados

Live Blog Post

Gran Hermano 2022: la votación de los chicos en vivo

Gran Hermano 8 participantes restantes Redes sociales

Nacho: Camila (3) y Alfa (2). En ambos casos, indicó que los elige "para cuidarse él mismo".

Julieta: Lucila (2) y Alfa (1). Justificó sus votos con la Tora diciendo que “la quiero muchísimo pero es una realidad que en su primera edición nunca jugamos juntas. Desde que entró de nuevo, fue cambiando varias veces. No entiendo su juego". Sobre Alfa, explicó que "hace mucho no va a placa, me influyó mucho la pelea que tuvo con Romi y me dolió”.

Romina: Camila (2) y Alfa (1). Explicó que “siempre voto por afinidad, por eso primero voto a Cami, aunque me lleve bien" con ella. Respecto al voto para Walter, "la ultima pelea fue muy fuerte y toco la parte que más me duele; en el peor momento de él siempre estuve, pero en este ultimo tiempo se mostró sin filtro”.

Camila: Lucila (2) y Romina (1). Por los primeros votos, explicó que "no me gusta que hace comentarios para armar peleas". Respecto al segundo, "siento que si va a placa, la van a salvar", en referencia al liderazgo de Julieta.

Daniela: Alfa (2) y Camila (1). "Esta semana fue muy tensa por culpa de él, le dijo cosas muy hirientes a Romina", justificó sus dos votos a Walter. "Creo que es una buena jugadora", mencionó respecto a la segunda. Además, mencionó que se siente en desigualdad respecto a sus compañeros y tiene posibilidades de quedar nominada.

Marcos: Lucila (2) y Daniela (1). Como siempre, indicó que el motivo de los votos es la afinidad con sus compañeros. Gran Hermano le consultó porqué siempre vota con la misma motivación. "Creo que mi mejor estrategia es votar desde el corazón", explicó el salteño.

Lucila "la Tora": Camila (2) y Alfa (1). Por sus primeros votos, mencionó que “me hace sentir incómoda por momentos, lo está usando a Alfa: dice que lo hace acordar a su padre pero tiene actitudes de pareja con él”. Sobre su segundo voto, “quiero probarlo en placa, para ver cómo viene”.

Walter "Alfa": Romina (2) y Lucila (1). "Cuantos más estemos en placa, mejor. Romina está fuerte en el juego y quiero que venga a placa conmigo, que sé que voy a estar nominado. Lucila también es fuerte", mencionó el mayor de la casa.

Hay que destacar que Gran Hermano anuló el voto de Romina contra Alfa por anticipar su decisión de nominarlo.

https://twitter.com/GranHermanoAr/status/1623506976461258754 #GranHermano le anuló el voto a Romina No te pierdas nada de lo que pasa en #GH2022 en https://t.co/Ppl6ji2TwC pic.twitter.com/Pw0RRgHCVN — Gran Hermano (@GranHermanoAr) February 9, 2023

Por otro lado, el Big volvió a recordar a los chicos que eso no está permitido y es causa de anulación de voto.