Gran Hermano 2022: Juliana vs Romina, por qué hubo pelea entre las chicas antes de la eliminación

Romina vs. Juliana, un enfrentamiento inesperado.

Luego de la separación entre Maxi y "Tini" , con explicación incluida por parte del cordobés , ella no soportó una actitud que tuvo Romina con su ahora expareja . Por eso, en conversación con las chicas que se encontraban en la habitación de las mujeres, Juliana realizó una dura crítica a la exdiputada nacional .

En primer lugar, la santafesina expresó: "Hermana, me viste llorar todo el día por un chabón . No podes ir a hablar con él y decirle '¿Te gusta como me queda este pantaloncito, Maxi?'. Siendo empática, ponete en mi lugar ". De esta manera, se refirió a la actitud de Romina con quien fuera su pareja dentro de la casa, algo que la molestó.

Pero no solo se quedó allí, sino que recordó otras peleas que tuvo con ella. "¿Estás tergiversando diciendo que yo dije que era una mala madre? Le dije 'te admiro, que valiente que sos'. ¿Qué quiere? ¿Que le abra la zanja del or.. y se la lama?", explotó. Si bien fue muy grosera con la manera de expresarse, Juliana Díaz no pudo contener su enfado.

Una de las chicas que estaba en la habitación era Julieta Poggio, por lo que le preguntó por qué no le decía a Romina personalmente, ante lo que Tini le resaltó: "Yo no me como ningún moco". Tras ello, Romina ingresó a la habitación y Gran Hermano cortó la transmisión, algo que suele hacer cuando hay conflictos.

¿Quién será el cuarto eliminado de Gran Hermano?

En todas las semanas, las redes sociales acertaron en el eliminado de Gran Hermano, ya que la gente que vota parece que utiliza Twitter y es parte de las encuestas que se realizan en cuentas especializadas en el tema. En esta ocasión, también hay un claro favorito a dejar el reality show.

Con Nacho, Agustín y Daniela fuera de la discusión, la "final" seguramente será entre Alfa y Juan. Para enterarte de todos los detalles sobre quién dejará la casa de Gran Hermano, ingresá a este link.