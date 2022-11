Gran Hermano 2022: Maxi reveló las razones de su separación de Juliana

Lo primero que sucedió fue que Juliana , en la prueba semanal, estaba junto a Maxi y le preguntó: " ¿Le contaste al Cone que nosotros no estamos más juntos? ". Ante esto, él fue muy cortante al respecto y tuvo una respuesta muy fría. " No, no hablé con nadie ", aseguró.

Esta conversación hizo que el cordobés se acerque a su compatriota Alexis, quien también es cordobés y comparte un vínculo de amistad muy fuerte. Con mucha confianza, le reveló que Juliana: "Tiene cosas que ya he vivido y no tengo ganas de repetirlas. Parece que estoy viendo el inicio de mi relación más tóxica".

Pero no solo se quedó allí, sino que Maxi no escatimó en detalles: "Sobre todo, porque es muy sensible. Un día se va a sentir medio bajón y otro todo bien. Quiero que tengamos una linda relación porque la quiero un montón". De esta manera, confirmó que la sigue queriendo pero que no está preparado para afrontar una relación de este tipo debido a su pasado.

Se filtró cómo era Juliana antes de las cirugías estéticas

En sus redes sociales, Juliana Díaz mostró los distintos cambios que se realizó en el rostro con el paso del tiempo. En principio, una de las partes que está distinta a la actual es la nariz, aunque también se dice que se habría aumentado el busto, alineado la dentadura y rellenado los labios.

