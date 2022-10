Gran Hermano 2022: fue diputada y ahora es participante del reality

En su paso por el Congreso, Uhrig no presentó ningún proyecto en dos años y no hizo uso de la palabra en ninguna de las sesiones en las que participó.

"A los 18 años me había anotado en Gran Hermano y no se dio. Ahora cuando vi la propaganda me volví a anotar y acá estoy", explicó ante la consulta de Santiago del Moro. "Quiero entrar y jugar para ganar, ya que es algo pendiente que me quedó. Esto lo hago por las cuatro", aseguró Romina.

Su experiencia en la gestión municipal

Antes de ser diputada, Uhrig ocupó el cargo de secretaria de Producción, Comercio e Industria del Municipio de Moreno en la gestión de su exmarido, Walter Festa, quien gobernó el distrito desde el 2015 hasta el 2019. En su momento, la oposición le recriminó la “nula” experiencia que tenía para ejercer el cargo al señalar que antes solo había trabajado como esculpidora de uñas.

En la actualidad, la exdiputada se encontraba trabajando en el Instituto de Previsión Social de la Provincia (IPS) de Buenos Aires.

Romina Uhrig y Walter Festa Romina Uhrig y Walter Festa

El casting de Romina Uhrig

En su casting para entrar a uno de los realitys más populares de la televisión, Uhrig contó que es madre de tres hijas: Mía de 11 años, Felicitas de 3 años y Nina de un año. "Estoy casada, mi esposo se llama Walter Festa, exintendente de Moreno. Él tiene dos hijos, uno de ellos vive con nosotros”, contó la diputada mandato cumplido.

“Fui diputada nacional por el Frente de Todos. Actualmente estoy trabajando en IPS, junto a la presidenta Marina Moretti. Me encanta trabajar en lo social. Lo hice en la gestión de Walter y hoy lo sigo siendo, obviamente con muchísimos menos recursos, pero bueno, trato de hacer lo que puedo, lo que esté a mi alcance”, agregó la exdiputada.

Entre sus hobbies, Uhrig contó que le “encanta” entrenar, que hace musculación y que trata de cuidarse un poco en las comidas. Además contó que le gusta jugar al tenis y cocinar. “También hago uñas esculpidas, arranqué de chica. Es una de las cosas que despeja la cabeza”, indicó.