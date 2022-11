Gran Hermano 2022: el sorpresivo cambio de reglas que modifica todo el juego

En el final de la gala de los lunes de Gran Hermano, Santiago Del Moro sorprendió a todos al mostrar dos sobres , uno plateado y uno dorado. Estos siempre poseen novedades para los espectadores del reality show y, en esta ocasión, no fue menos, ya que revelaron dos noticias sobre la dinámica del juego.

El primero de ellos confirmó que hubo nominación espontánea, aunque no dijo quién fue . Todos los cañones apuntan a Lucila "la Tora" Villar , quien se mostró fuera de sí tras su pelea con Walter "Alfa" Santiago y se cree que los 3 votos serán para el participante con más años del reality show.

Luego, en cuanto al sobre dorado, Santiago Del Moro reveló: "En la prueba de mañana, no habrá liderazgo. ¿Saben por qué? ¡Porque habrá doble!". Esto generó mucha conmoción en los panelistas del programa, ya que fue algo muy novedoso que además incorpora una característica de las ediciones de Gran Hermano de otros países.

"Se van a tener que poner de acuerdo para salvar a uno y los dos tendrán inmunidad", confirmó el conductor del reality show. De esta manera, será muy interesante ver qué sucede si los ganadores pertenecen a distintos grupos y los nominados están directamente vinculados con ellos. Por ejemplo, si ganan Nacho y el Conejo, deberán negociar entre ellos para acordar a quién van a elegir.

Se viene una semana con dos líderes en la casa de Gran Hermano 2022

Las pruebas de que la Tora hizo nuevamente la espontánea

Todo parece indicar que se trató de "la Tora" porque, luego de pelearse con "Alfa" tras la eliminación de Juan el domingo, se acercó al confesionario y estuvo esperando varios minutos a que la dejen pasar. Visiblemente conmovida por la situación, luego se reveló una parte de lo que declaró allí.

"¿Salió todo en la tele? Me parece raro que la sociedad no lo haya votado. Me angustio tanto porque es una lucha diaria que vivimos las mujeres de la casa. Las 9 mujeres sufrimos situaciones de acoso o abuso", reveló con mucho dolor la Tora entre lágrimas. Para leer más detalles al respecto, ingresá acá.