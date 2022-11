Gran Hermano 2022: quién sorprendió e hizo la nueva nominación espontánea

"La Tora" Lucila estalló porque "Alfa" Walter sigue en Gran Hermano 2022

“¿Te puedo hacer una pregunta? ¿Salió todo en la tele? Me lo guardo yo acá, pero quiero saber eso. Me refiero a la situación de Alfa con Coti porque me parece raro como la sociedad no lo haya votado. Me angustio tanto porque es una lucha diaria que dimos las mujeres de la casa. Las 9 mujeres sufrimos situaciones de acoso o abuso y siempre digo, yo voy a creer”, le dijo a Gran Hermano.

Esto indica que luego de la conversación que tuvo, decidió hacer uso de la espontánea. Ya que Agustín fue más tarde al confesionario y le dijeron que ya estaba hecha, esto se conocerá el miércoles por la noche. Otra de las noticias, es que hará dos líderes esta semana.

Gran Hermano 2022: Juan es el cuarto eliminado pero entra al repechaje

Juan Reverdito quedó fuera de la casa de Gran Hermano 2022 en la cuarta gala de eliminación tras los escándalos que se generaron esta semana, uno de ellos, el comentario sexual que Walter El Alfa le hizo a Coni. Este domingo, el taxista de 42 años tuvo el 88.14% de los votos en contra y abandonó el reality más famoso de la televisión argentina a cuatro semanas de su ingreso.

El líder de “los monitos” quedó afuera en un mano a mano contra Walter 'Alfa' Santiago luego de haber manifestado estar contento de medirse con el participante de 60 años convencido de que los votantes lo iban a salvar a él. Pero "Alfa", solo tuvo el 11% en contra y la gente se dio el gusto de eliminar a otro de "los monitos".