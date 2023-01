Gran Hermano 2022: el picante cruce entre Alfa y Ariel que tensa el clima en la casa

No solo se quedó allí, sino que Alfa continuó: "Intentaste tirarme mierda desde el primer momento, intentaste tirarme mierda en la cena, entonces te vuelvo a decir: no me hables más, a ver si entendes. Yo le hablo a la gente que tengo ganas, y con la gente que estoy bien". El recorrido de Walter Santiago fue muy llamativo, ya que pasó de ser el enemigo común a convertirse en el centro del grupo con más apoyo.

"No me quiero vincular con vos de ninguna manera, hace que no existo. Hace que soy un mueble, no te estoy agrediendo. No me interesa hablar ni tener ningún tipo de vínculo con vos", concluyó al respecto. Ante estas palabras, Ariel se limitó a decirle que continuará hablándole porque viven en la misma casa, por lo que las reacciones en redes sociales fueron de completo repudio para el parrillero.