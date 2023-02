Gran Hermano 2022: el grito de afuera que sacude a la casa y cambia las estrategias

Luego de las nominaciones que dejaron a Julieta, Alfa, Marcos, Nacho y Ariel en placa, los gritos desde afuera de la casa continúan desestabilizando a los jugadores aunque, por qué no, cambiar las estrategias. Nacho y la Tora escucharon quién es es un posible ganador.

A pesar de que no logra entenderse con claridad, tanto Nacho como la Tora resolvieron que la persona que gritó desde afuera dijo: "Primo, sos el ganador".

Después de un rato, ambos jugadores decidieron ingresar a la casa para dormir y, pese a que se cruzaron a Marcos, prefirieron hacer silencio. Nacho, por su parte, reconoció: "Me descolocan estos gritos".

https://twitter.com/utetalocaprimaa/status/1620951890401067010 Las caras de envidiosos de la tora y Nacho al escuchar el grito "primo sos el ganador" y encima no le dijeron nada, merecidos los votos que les da Marcos #MarcosGH22 #GH22 #GH2022 #GranHermano pic.twitter.com/UyC56OhCaU — PRIMA - ONLY MARCOS (@utetalocaprimaa) February 2, 2023

Gran Hermano 2022: el insólito pedido de Camila a la producción sobre el liderazgo de la casa

La participante Camila Lattanzio ganó la prueba de líder en una definición contra Julieta Poggio, por lo que reveló que se dirigió al confesionario para poder compartir sus beneficios con su compañera. Esto dejó a todos boquiabiertos en Gran Hermano 2022, ya que hasta el momento nunca había ocurrido algo así.

Mientras se encontraban cenando entre todos, Camila contó la novedad: "Juli, en el confesionario hablé y vamos a compartir el puesto. Me dijo que sí, para que sepas. Cuando leamos y hagamos las cosas, en serio". Esto generó una llamativa reacción en Poggio, quien no podía creer la situación.

"Dale boluda, ni en pedo. No, estás re loca", le contestó a la ganadora de la prueba de liderazgo semanal. En el caso que lo que reveló Camila sea cierto, sería una situación insólita, ya que nunca ocurrió que se pueda elegir a una persona para darle el beneficio de inmunidad.

La justificación que dio Camila fue lo que hace que en redes sociales le muestren cariño: "Y porque casi lo ganamos las dos". Con esto, también develó un secreto de la producción de Gran Hermano 2022, ya que no se sabía que existía la posibilidad de que las dos compartieran el liderazgo, sino que se creía que era obligatoriamente individual.

Gran Hermano 2022: la reconciliación de Alfa y Ariel que conmovió a la casa

Los participantes Walter "Alfa" Santiago y Ariel Ansaldo finalmente se amigaron tras intensas semanas en la casa de Gran Hermano 2022, donde tuvieron un conflicto que molestaba a la audiencia por lo repetitivo que era. Tras el reto de Santiago del Moro por los límites, los integrantes del reality show parecen haber entendido el mensaje.

La primera en intervenir fue Romina, quien estaba con Ariel en la cocina y le remarcó: "Ay, me pone re contenta que estés hablando con Alfa. Es gruñón nada más, es pitufo gruñón. No comentes más nada a nadie, porque todo se desvirtúa". Ante estas palabras, el parrillero se mostró muy feliz. "La pasamos bien, viste Ro como fluye. Pero ya está, de a poquito", expresó.

Luego fue el turno de Julieta, quien habló con Alfa en el sillón. "Hablaste hoy eh, te vi con Ari", le manifestó la participante con un tono alegre, esperando la reacción de Walter. De forma relajada y sin mostrar arrepentimiento, le reveló: "Y, porque me dijo en la pileta 'che, podemos hablar?'. Mientras no me acuse de nada, está bien".

De igual manera, todo esto puede irse por la borda muy rápidamente, ya que una mujer se acercó hasta las inmediaciones de la casa de Gran Hermano 2022 y gritó que Ariel le hizo la espontánea a Alfa. Esto fue escuchado de forma muy clara por Walter, ya que se encontraba en el patio, lo que podría provocar un nuevo conflicto entre los dos.