Del Moro retó a Ariel y Alfa en Gran Hermano: "Cuiden los límites que cruzan"

En la cena de todo el grupo, Alfa y Ariel comenzaron una discusión. Walter se enroscó en una nueva pelea que fue vista por los seguidores del reality.

La conversación por un pollo terminó en un cruce. “Un pollito podríamos”, dijo Romina. “Romi organiza”, expresó Ariel y rápidamente Alfa lo encaró: “No es quién organiza, estamos comentando nada más. No es Romi organiza… tres luca vale el pollito…”

“Alfa déjame hablar como yo quiero con la gente, yo no te jodo a vos…”, respondió Ariel. “Pará, pará”, tiró Walter en plan de pelea y el parrillero no se calló: “Sí, pará la pi.., dije ‘Romi organiza’, chavó… y ya estás ahí”.

“Querés que te agarre la pi.., ¿que más querés? Estaba yo comentando lo del pollo”, siguió Alfa y Ariel no se guardó nada. “¡No me jodás más, Alfa porque nos vamos a ir los dos. Yo no te jodo a vos, te respeto. Terminala con las discusiones!”, le retrucó.

Del Moro retó a Alfa y Ariel en Gran Hermano: "Cuiden los límites que cruzan"

La pelea siguió en vivo este lunes al punto que Santiago del Moro tuvo que intervenir y dejarles la advertencia.

Primero, el conductor le pidió a Romina que hable de la situación entre sus compañeros y ella trató de rencoroso a Alfa. De alguna manera, le dio la derecha a Ariel.

"La verdad es que tengo otra postura. He hablado con Alfa y tiene postura fuerte y ha tenido peleas con todo en la casa y justo con Ariel no se por qué está ahí... le digo que muchos nos equivocamos y que no hay que ser rencoroso en la vida y hay que saber perdonar... quiero verlo bien y quería que se arregle porque no está bueno que se estén peleando. Se que Ariel pone intención, pero Alfa se pone...", relataba la ex diputada cuando Walter la cortó.

"Yo no me estoy peleando... hay un reglamento que hay que cumplir. Si fallas a ese reglamento estás en falta y podés ser expulsado como Tini (Juliana). Si querés mostrarle a la cámara que yo estoy fallando a ese reglamento y te digo como fue... soy inflexible. La estoy pasando bárbaro, estoy re feliz... a algunos los duplico y triplico en edad y estoy a la altura de ellos porque no tengo mi edad cronológica, tengo la que quiero tener...", expresó el jugador más grande de la casa.

Fue entonces cuando Del Moro frenó a Alfa porque se estaba yendo con la conversación a cualquier lado y le dejó un mensaje a decodificar y entender para que no tenga más peleas con su compañero. "No está en discusión eso. La casa es de todos y todos tienen el mismo derecho: a abrir la heladera, agarrar el tender, agarrar el lavarropas. Es un juego de convivencia. No les pido que sean amigos porque los amigos uno los tiene en la vida y no en un programa de televisión. Si se hacen amigos, mucho mejor. De ese programa, seguro salgan grandes amistades por el resto de sus vidas. Nadie les exige que sean amigos pero sí que puedan convivir... Tengan cuidado con los límites que cruzan, sean más inteligentes y aprendan a ponerse en el lugar del otro, a entender al otro". Fin del comunicado.