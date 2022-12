Gran Hermano 2022: el desubicado consejo de Ariel hacia Camila para conquistar a Nacho

La joven oriunda de Ituzaingó entró con dos objetivos claros: uno tiene que ver con el juego y fingir que no tenía información del afuera ya que apenas entró aseguró no conocerlos, mientras que su otra idea es enamorar a Nacho, a pesar de no tener gran público afuera.

https://twitter.com/mamuttranky/status/1604732892738977793 A camila le gusta nacho y marcos. Ariel le dice que FALTA ALCOHOL PARA AFLOJAR A LOS PIBES ?????????? #gh2022 pic.twitter.com/S4FrSLOA0J — (@mamuttranky) December 19, 2022

Comenzó diciendo que no se siente aceptada por los demás participantes: “Capaz no quieren, capaz no me dan, que sé yo. Tampoco voy a intentar otra cosa”. La respuesta de Ariel fue: “Tranqui, pasa que es el tercer día y no hay nada de chupi, eso influye”.

Pero luego hablaron en puntual sobre el vínculo entre Camila y Nacho, fue entonces cuando el parrillero la aconsejó: “Yo asumo que con alcohol aflojan un poco”. Ante esto, la joven dijo que eso era peor. “Me tienen que buscar bien conscientes”, aclaró.

Gran Hermano 2022: se confirmó la fecha del primer repechaje

Luego de la postergación de la gala de eliminación del domingo por los festejos de la Selección argentina, la programación de Gran Hermano debió ser modificada y se alteró el orden de las galas. Por ese motivo, Santiago Del Moro confirmó en qué fecha se daría oficialmente el primer ingreso del repechaje.

Un ex participante regresará a la casa de Gran Hermano 2022

Pero lo que tampoco tienen idea es que la semana que viene tampoco habrá nominaciones ni eliminados porque es Año nuevo. De esta manera, deberán permanecer los mismos jugadores con la novedad que este miércoles ingresarán al confesionario para elegir a un exparticipante para que ingrese.