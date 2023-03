Gran Hermano 2022: Del Moro anticipó cuándo será la gran final

Ya entrando en la recta final del reality, los hermanitos aún siguen sin saber la fecha exacta del fin del ciclo, pero Del Moro hizo un gran anticipo en sus redes: consultado de cuándo será el final de GH, aseguró que será a “fin de marzo”, y no a mediados de marzo como estaba estipulado en un principio.

Pero las dudas no quedaron ahí, ya que, pensando en los resultados de este domingo, el conductor prefirió no entrometerse en ese “terreno” para no generar confusión en lo que después son los resultados finales. “Las encuestas que hacemos por acá son de redes y a veces distan de la gente que verdaderamente ponen su vos”, explicó tras las acusaciones de fraude que hicieron algunos familiares en las últimas salidas de los participantes.

Cuál será el futuro de las próximas emisiones de Gran Hermano

Otra de las consultas por el público fue apuntado por el éxito que tiene día a día con grandes puntos de rating. “Es un mega formato y está muy bien realizado por cientos de personas que trabajamos a diario para hacer el mejor programa posible. Llevó mucho tiempo y recursos y valió la pena”, aseguró.

En ese mismo contexto, surgió la duda de un próximo Gran Hermano: cuando le consultaron por la próxima emisión para el 2024, rechazó la posibilidad, aunque cuando alguien deslizó la posibilidad de que sea este año, descartó que sea con famosos, pero respondió: “Prepárense”.

Por otra parte, aclaró los rumores que surgieron en los últimos meses donde la actual casa se usaría para la edición del país trasandino: “¿Es verdad que GH Chile se va hacer en esta casa?”, preguntaron y aseguró con un “yes”.