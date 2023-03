Gran Hermano 2022: acusan a Santiago del Moro de tapar maniobras de la producción

La final de Gran Hermano 2022 está cada vez más cerca y cualquier medida de la producción puede afectar radicalmente el juego. Por eso, algunos fans no dudaron en denunciar supuestos favoritismos , mientras que otros fueron más allá y acusaron a Santiago del Moro de encubrir maniobras del canal.

En las últimas semanas, era habitual que el conductor realizara un sondeo en sus historias para saber quién se perfilaba como el próximo eliminado, pero más de una vez generó polémica porque la predicción no coincidía con el resultado final. "Hacé la encuesta de quién se va, Santi", le reclamó un seguidor.

El conductor se negó y explicó los motivos de su decisión. "Lo que sucede es que las encuestas que hacemos por acá son de redes y a veces distan de la gente que verdaderamente pone su voto", argumentó. La principal razón es que la votación de Gran Hermano es paga y no todos los fanáticos del programa la utilizan.

Historia Santiago del Moro 05-03-23

Este comentario despertó sospechas en las redes sociales y algunos lo vieron como un intento de tapar las supuestas modificaciones que la producción hará en los porcentajes finales. "Raro que ya se esté atajando. Claramente es porque se va Lucila y siempre demostró que era su favorita", aseguró un usuario.

"Pero Santiago, hiciste encuesta todas las veces. El tema es que la Tora se está yendo con un porcentaje que hace temblar el primer puesto de Nadia. Y si él hace la encuesta no puede dibujar los porcentajes pedorros que muestran en el programa", añadió otro.

Gran Hermano 2022: la charla de Romina que obligó a la producción a cortar la transmisión

La cantidad de charlas de los participantes de Gran Hermano 2022 que dan cuenta de que la producción les pasa información del afuera es algo inédito en el formato. Esto quedó demostrado en varias ocasiones gracias a la velocidad de las redes sociales que impide que se deje pasar por alto.

En las últimas horas se viralizó un video de una conversación que tuvieron Romina Uhrig y Julieta Poggio tras la gala de salvación del jueves.

En la misma, la exdiputada le cuenta a "Disney" algo que le mencionó el "Big" y que le llamó la atención. "Ayer con la charla que tuve con Gran Hermano, se me prendió la lamparita. Me dijo 'Es justo que los 4′, y ahí me puse a pensar", dijo Romina, antes de que las cámaras dejen de tomar la situación.

Los seguidores especulan con que la frase "es justo que los 4" que le arrojó Gran Hermano a Romina se refiera a los participantes que están en el reality desde el día uno: Romina, Julieta, Marcos y Nacho.