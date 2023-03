Gran Hermano 2022: las apuestas anticipan quién será la próxima eliminada

La tendencia de los sitios de apuestas online indica una ajustada diferencia entre dos participantes. Pero lo insólito es que la lucha no sería por saber quién queda eliminada, sino por ver quién sale de placa primero, es decir, quién recibió menos votos del público.

En este sentido, Camila es la que llega mejor posicionada según las apuestas. Una eliminación de la rubia paga 2,50 por cada peso invertido, ya que se estima que tiene altas chances de continuar dentro del reality. La lucha mano a mano se daría con Julieta, quien en caso de quedar eliminada paga 2,35 por cada peso.

Por lo tanto, siempre según este escenario, quien quedaría afuera de la casa es Lucila. La eliminación de la Tora paga 1,15 por cada peso invertido, una diferencia bastante importante con respecto a sus compañeras y que le augura pocas posibilidades de seguir en la competencia.

Apuestas eliminación Gran Hermano 05-03-23

Gran Hermano 2022: las redes enfurecieron con un participante y lanzaron una fuerte campaña en su contra

Este domingo se conocerá a la nueva participante eliminada de Gran Hermano 2022. Las votaciones están abiertas y el público decidirá si quien abandona la casa es Lucila "Tora" Villar, Camila Lattanzio o Julieta Poggio. En ese contexto, en redes sociales surgió una fuerte campaña en contra de una de las nominadas.

El blanco de las críticas es Julieta, también conocida como "Disney", quien quedó en el centro de un escándalo cuando se supo que su padre había trabajado para la producción del reality en 2015. Eso provocó que muchos usuarios la tildaran de "acomodada" y denunciaran un supuesto favoritismo.

Incluso se viralizó un clip de Agustín Guardis, exparticipante de Gran Hermano, dando su opinión sobre ella durante un stream con Boffe GP y Ariel Ansaldo. "Marcos no sabe todas las cosas que Julieta dice de él: que era un ente, un potus, que lo trató como si fuese alguien de capacidades diferentes, peyorativamente, y no sé por qué, porque no tiene nada de malo", aseguró.