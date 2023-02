Gran Hermano 2022: Daniela y Romina se disputan a Caramelo, uno de los perros de la casa

La participante Daniela Celis adelantó que quiere quedarse con el perro llamado Caramelo , algo que va en contra de las palabras de su compañera Romina Uhrig, quien avisó que quiere quedárselo cuando se vaya de la casa . De igual manera, el productor Gastón Trezeguet ya avisó que los perros no serán de ningún participante de Gran Hermano 2022 , por lo que es un conflicto innecesario.

Mientras conversaba con Nacho en el sillón, Daniela expresó: "Si Romi no lo quiere, me voy a cantar a Caramelito. ¿Viste que dijo que si muerde no por las nenas?". Así, se reveló que Caramelo mordió a Romina recientemente y esto sembró la duda sobre su adopción.