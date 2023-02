Gran Hermano 2022: Gastón Trezeguet reveló qué pasará con los dos perros que entraron a la casa

El productor Gastón Trezeguet confirmó el futuro de los perros que ingresaron a la casa de Gran Hermano 2022 y generó mucha sorpresa, ya que no es lo que había adelantado el conductor Santiago del Moro en un principio. Luego de ponerle nombre a cada uno, los participantes no deberán encariñarse mucho porque no tendrán mucho tiempo con ellos.