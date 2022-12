Gran Hermano 2022: Daniela se mostró arrepentida por su noche furiosa con Thiago

Primero, Daniela le reveló a Marcos que tenía una particular relación amorosa fuera de la casa . "No estábamos juntos, pero quedó en 'disfrutá y cuando salís vemos qué hacemos'. Yo te juro que no pensé que iba a tener algo acá adentro con alguien . No me arrepiento de nada. Pero creo que de la puerta para afuera, cagué toda mi vida ", relató.

La noche en la que tuvo relaciones sexuales tres veces con Thiago fue lo que la marcó: "En mi vida común soy tan políticamente correcta y me cuido tanto. Yo amo con todo mi corazón a mi familia, pero cada error que tengo me lo señalan y esto es un montón. 'Mirá, hace 5 años que estaban juntos y se está revolcando con un pendejo, qué hija de puta'. Me quemé para afuera con mi entorno".

Lo que más le molesta sobre la situación a Daniela es no haber analizado más lo que finalmente ocurrió. "Hice todo lo que no soy, pero este pendejo viene, me da un beso y me vuela la cabeza. De hecho, no sé por qué. No tiene nada de lo que me gusta en una persona. Somos tan distintos que quizás por eso me atrae y se fue todo de las manos", concluyó.