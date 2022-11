Gran Hermano 2022: Thiago y Daniela se besaron apasionadamente y dieron su consentimiento para tener sexo

Luego de idas y vueltas, Thiago y Daniela concretaron su amor con un apasionado beso delante de todos sus compañeros. Más tarde se acostaron juntos y dieron el consentimiento a Gran Hermano para poder tener sexo. Sin embargo, aseguran ser solo amigos y no planean una relación fuera de la casa.

Luego del beso comenzaron los memes por la forma en la que lo hicieron, los compararon con Sebastián Estevanez y Karina Zampini en Dulce Amor o con Soledad Silveyra y Osvaldo Laport en Amor en Custodia.

Por otra parte, luego de afianzar su amor se acostaron juntos y dieron el consentimiento para estar juntos, a pesar de que solo fue por una cuestión de dormir tranquilos. "No se crean, lo hacen para que cuando estén durmiendo no los despierte a todos Gran Hermano. Lo dijeron la otra vez, dan el consentimiento para evitar que les pregunten, pero no van a hacer nada, sólo quieren dormir tranquilos", expresó un seguidor en redes sociales.

Santiago Del Moro reveló quién hizo la espontánea en Gran Hermano 2022

El conductor de Gran Hermano 2022, Santiago del Moro, le reveló al público que una participante efectuó la nominación espontánea, la cual incidirá en la gala que se desarrollará este miércoles y definirá a los integrantes que conformarán la placa.

El presentador mostró el contenido del sobre que le envió la producción del reality show y confirmó quién fue la encargada de hacer la nominación espontánea: "¡Daniela!".

A los pocos segundos, Del Moro recordó que "Pestañela", como la llaman en las redes sociales, había asegurado en una charla que Gran Hermano le había informado que estaba hecha la espontánea.