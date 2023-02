Gran Hermano 2022: Coti Romero fue víctima de un robo y publicó la foto del ladrón

"Este señor, de nombre Luis Daniel me robó. Trabaja como Uber, tengan cuidado, que no le pase a nadie más", contó en su cuenta de Instagram. Sucede que la exparticipante se había comprado una silla gamer para poder empezar a hacer stream con Alexis, Cone y él la tomó.

Coti Romero Redes sociales

Coti contó en detalle lo que había sucedido y confirmó que ya estaba radicada la denuncia: “El señor buscó mi paquete y canceló el viaje, nunca me atendió. La aplicación nunca se hizo cargo de nada y dijo que no había retirado el paquete”.

Expuso los datos del conductor con el fin de que no le vuelva a pasar a otra persona: “Tengan cuidado, que no le pase a nadie más”.

Gran Hermano: participante sería expulsado de inmediato por un repudiable acto de violencia

Tras la polémica de Julieta de Gran Hermano en el que confiesa no querer a uno de sus perros, uno de los participantes tuvo un repudiable gesto con una de las mascotas de la casa y en redes sociales se indignaron, por lo que piden su expulsión directa.

Pero antes de que el juego continúe de manera pareja, Rodo, el padre de Nacho, tuvo un repudiable gesto con Mora, una de las mascotas: “Esta mañana le he dado un bife. Estaba en el sumidero chupeteando y le dije que no, no y no. De repente le di un “pum” y se quedó”.