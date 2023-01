Live Blog Post

Se filtró que otra participante podría ser expulsada por revelar información

La participante Daniela Celis reingresó a la casa de Gran Hermano 2022 luego de algunas semanas fuera de la casa y se dirigió de forma directa a Thiago Medina sobre la información que reunió. Tras algunas advertencias de la voz del reality show, se habría filtrado que en la gala de eliminación del domingo 1 de enero habrá un sobre negro como el día que expulsaron a Juliana "Tini" Díaz.

"Me la re comí, mal. El re viaje me pegué. Vos sabes bien qué vi y qué escuché. Yo al volver, ¿Voy a hacer el cuento de que no vi nada? ¿Que no escuché nada?", le manifestó Daniela a Thiago en su conversación privada más reciente. Con esto, le reveló que sabe que él habló mal de ella en varias oportunidades y esto podría valerle la expulsión.