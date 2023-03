Gran Hermano 2022: Camila rompió su relación con Romina y la casa es un escándalo

En primer lugar, Camila señaló: " Mis primeros dos votos van para Romina . Desde que llegué a la casa quise caerle bien a todos y sentirme un hermanito rápido porque no sabía cuánto iba a durar acá adentro. Desde que llegué, Romina me tildó de mentirosa y yo creo que fui buena con todos ". De esta manera, comenzó con su extenso descargo en contra de la exdiputada.

"Yo quería vivir como que no pasaba eso, como que se iba a solucionar por sí solo. Escuchaba algunos comentarios pero me hacía la boluda. Cuando pasa la discusión de Alfa, yo quedé en el medio. No quería tirar para ningún lado porque me caían bien los dos. Desde ese momento, Romina cambió su actitud conmigo", continuó.

Gran Hermano Romina piano La imitación de Romina sobre la cara de Camila tocando el piano. Redes sociales

Incluso, rememoró el momento en el que fue líder ella misma: "Cuando me dan el piano, se me cagó de risa en la cara por la concentración que hago para tocarlo. Cuando viene la familia, adelante de mi hermana dijo que yo era una enfermita y necesitaba tomar pastillas. Mi hermana se lo tomó super mal y le frenó el carro al toque". Este fue uno de los motivos por los que Florencia Lattanzio tuvo varios choques contra Romina.

Para finalizar, reveló cuál es la decisión que tomó: "No quiero compartir nada con Romina. Más allá de la convivencia, no puedo sentarme a tomar un mate con ella". Tras esta frase, Gran Hermano le pidió que le dé un cierre a su monólogo y terminó por darle el segundo voto a Marcos Ginocchio.