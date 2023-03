Gran Hermano 2022: Romina reveló por qué le obsequió el liderazgo a Nacho

Mientras Romina y Nacho estaban en el patio conversando sobre la prueba de liderazgo, fue el ganador quien le preguntó: " ¿Por qué saltaste? Vos me decías 'salto, salto', y yo te decía sí pensando que estabas jodiendo ". Ante esto, la exdiputada fue muy sincera. "Yo te juro que estaba re bien en la prueba esa, ni cansada, ni transpirada estaba. No quería zafar de vuelta ", aseguró.

Por esta contestación, el participante le agradeció, pero Romina dio una larga explicación de las razones por las que eligió hacerlo: "¿Gracias por qué? Por ahí me ganabas, pero es como decir: zafar, zafar, zafar... Me ponía a pensar. Si me tengo que ir este domingo, me voy, ya está, si la gente no me banca".

De igual manera, no solo se quedó allí, sino que continuó: "Pero no voy a estar esquivándole ni en pedo. Mi cabeza pensaba y pensaba". Por eso, Nacho tuvo una última respuesta para la participante. "Me re gusta ese pensamiento tuyo, Romi. Cualquiera hubiera dicho: mejor, zafo y me quedo", señaló.