Insólito: Alfa y Ariel de Gran Hermano 2022 se pelearon por un "almohadonazo"

Gran Hermano 2022 sigue generando repercusión en el mundo del espectáculo y los participantes no paran de realizar acciones que están en boca de los televidentes. En este caso, Alfa le pegó un "almohadonazo" a Ariel Ansaldo durante la noche porque no podía dormir por los ronquidos del nuevo participante. Luego, durante el día, el nuevo jugador mostró todo su enojo.

En el video se ve cómo Alfa se hartó de los ruidos de Ariel y lo golpeó con una almohada. Si bien al principio pareció que la situación no pasó a mayores ya que Ansaldo siguió durmiendo, luego se despertó muy enojado según lo que les expresó públicamente: "No se los voy a negar. Me desperté medio caliente. Me tiró un par de almohadones fuerte".

"Mucho esfuerzo. Me costó mucho venir para acá pero en cualquier momento me lo llevo conmigo a este", agregó Ariel entre risas pero mostrando claramente su molestia por la tensa situación.

A PEDIDO del PUBLICO, la secuencia completa:

EL AMOHADONAZO de WALTER a ARIEL por no poder dormir a causa de los ronquidos

ARIEL acusando a ALFA de "Agresión física"

Tranquila la mañana en #GranHermano



— Diego Gonzalez (@GxxDiego) December 26, 2022

Luego, mantuvo una acalorada charla con Alfa sobre lo ocurrido en la habitación. Allí Ansaldo le preguntó si el de los "almohadonazos" fue él y Walter Santiago le respondió que sí. Ante esa situación, Ariel le mostró su furia: "Uno me diste con todo. Más tranqui, nada más te pido".

"No me di cuenta, pero no puedo levantarme toda la noche", fue la contestación de Alfa, aunque no satisfizo a Ansaldo: "Ya lo sé, pero una cosa es un toque. En uno me hiciste mierda. Sino no te lo digo". Lejos de terminar con el tenso momento, Walter Santiago describió su situación por las noches para justificar su accionar. "Hace nueve días que no duermo. ¿Qué querés que haga?"

Después, Alfa le reclamó a Ariel que consiga algo para no molestar con sus ronquidos: "Fijate de pedir algo para la nariz, pedir algún remedio porque esto no es sano tampoco. No puedo levantarme toda la noche como una niñera". "No es toda la noche", fue la respuesta de Ansaldo, a lo que Walter Santiago le contestó: "Bueno, cada 15 minutos".

Por último, Ansaldo expresó que lo de Alfa se trató de una "agresión física", lo que significa una grave acusación que en caso de ser de esta manera, rompería con una de las reglas de la casa.