Gran Hermano 2022: algunos participantes especularon con los "favoritos" para llegar a la final

En el video que se viralizó, estos 3 se encuentran en el patio de la casa y se escucha a Romina detallar a quiénes ve en la final: "Al 'Primo' -Marcos- sí lo veo. Puede ser el 'Cone' -Alexis-. A 'Alfa' -Walter- yo lo veo. A Alfa y a Marcos". No solo se quedó allí, sino que cuestionó el juego del salteño. "Es fácil hacer del Primo, callado, comes, no haces nada, dormís. No es así, gente", señaló.