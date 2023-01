Gran Hermano 2022: Alfa y Romina protagonizaron una fuerte pelea por las infidelidades

Luego, mientras estaba Daniela Celis, Romina sentenció: "No estoy hablando de eso, estoy hablando de otra cosa. Si no te sentís bien en un lugar, 'señor, agarre sus cosas y váyase'. No hace falta engañar".

"Eso es lo que vos crees", le retrucó Alfa. Luego, la participante le respondió: "No, es así", a lo que Alfa siguió cuestionándola. "No es así", enfatizó.

Lejos de terminar con el cruce, Romina añadió enfática con ironía: "Ah, está bien entonces engañar". "No está bien engañar ni nada pero es una sociedad conyugal", fue la respuesta de Alfa. En la discusión producida en la cocina de la casa, la exdiputada afirmó: "Uno no se casa por una sociedad".

El momento más tenso del cruce fue cuando Alfa recordó el pasado amoroso de Romina. "¿Pero qué me estás hablando vos si te separaste dos veces? Nadie se casa para separarse". Antes de que el participante termina con esta frase, ella lo interrumpió: "¿Y qué tiene que ver? ¿Lo engañé? No, no lo engañé. ¿Él me engañó? No. Vos como hablas parece que engañaste a todas tus parejas".

"No, yo no engañé a nadie", respondió Alfa. Luego, mientras se dirigía al patio, Romina finalizó: "Aparte no lo metas a mi ex. Ya te lo dije, eh. Vos no me metas a mi ex. Así que es la última vez que lo nombras".

Gran Hermano 2022: Alfa reveló por qué Daniela se salvó de la eliminación

El participante Walter "Alfa" Santiago se encargó de revelar que realizó un "artilugio" para conseguir que Daniela Celis permanezca en la casa de Gran Hermano 2022 tras su final ante Agustín Guardis. Esto generó mucha sorpresa en el público, ya que el propio integrante del reality es quien reflota el tema del call center.

En diálogo con Camila, Romina y Julieta, Alfa evaluó: "Yo pensé que se iba la Tora. Para mí lo salvaban a Agustín, quedaban Tora y Daniela y se iba Tora. Siempre se le monta a alguien y en esta vuelta fue a Camila. Siempre busca un objetivo, lo hizo también la vez pasada. Yo pensé que eso la gente lo había visto". Lo que los participantes no saben es que Lucila recibió solo el 3,38% de los votos.

Al salvarse la Tora, Walter remarcó: "Cuando quedaron Agustín y Daniela, digo, está complicada ella. Por eso, yo utilicé mis artilugios y yo les puedo asegurar que por eso se quedó Daniela". Esto generó que las chicas le consulten a Alfa por detalles del tema, ante lo que decidió no añadir más.

"No voy a decir nada porque es mi artilugio, y yo sé, y estoy convencido que es así, y esto me da la razón. Convencidísimo estoy", concluyó. Así, los televidentes de Gran Hermano 2022 comienzan a dudar si realmente el participante tiene un call center para ayudarlo, lo que sería una herramienta injusta para competir ante él.