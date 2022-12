Gran Hermano 2022: Alfa volvió a criticar a Coti y reveló cuánto les pagan por semana

Todo comenzó con Coti acercándose hasta Romina en la cocina, donde se encontraba con Walter. " ¿Te puedo pedir la pieza? No entres" , le dijo la correntina a la exdiputada haciendo referencia a su relación con Alexis "Conejo" Quiroga, ante lo que Alfa no pudo contenerse y la cuestionó .

"A mí me da vergüenza", deslizó Walter Santiago delante de Romina sobre el pedido de Coti. Por eso, la exdiputada se enojó y le remarcó: "Te molesta si lo hacen delante tuyo, si no lo hacen delante tuyo... Pero deja de joder. A ellos no les da vergüenza, dejalos".

Ante estas palabras de la última líder semanal, Alfa le recordó: "Pero vos no entendes, yo me quiero ir... Pero no voy a regalar las 200 lucas". Esto fue lo último que dijo el participante de 60 años, ya que fue interrumpido automáticamente por Romina y no pudo seguir dando detalles, pero este valor está lejos de los 25 mil pesos semanales y 100 mil mensuales que había asegurado Tomás Holder.

Para finalizar, Romina Uhrig le insistió: "Entonces callate la boca y no digas más nada, basta. Sos peor que un chico, deja de joder. Fuiste a 4 placas y la gente te salvó".