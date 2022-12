Gran Hermano 2022: Tomás Holder reveló cuánto dinero ganan los participantes y sorprendió con la cifra

Sin titubear, Holdes respondió: "$25.000 por semana". De esta manera, por cada mes que estén dentro de la casa, están ingresando 100.000 pesos a sus respectivas cuentas bancarias. En tanto, no se aclaró si a los ex participantes se les sigue pagando ese sueldo o no.

Por otra parte, el cantante Nacho Gonatta, ex ¿Quién es la máscara? de Telefe, comentó la publicación de Mariano De La Canal y cuestionó las palabras de Holder. "Telefe jamás pagaría tan poco como 25 mil por semana a personas que están en cámara 24 horas al día. Es mentira. En la sociedad argentina de actores un bono mínimo por participación grupal de extra sin decir una sola palabra por algunas horas ya son 10 mil. Claramente ganan bien y así debe ser", aseguró.