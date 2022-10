Gran Hermano 2022: Alfa lloró tras quedar en la placa de nominaciones

Luego del anuncio de las nominaciones en Gran Hermano, los participantes Juan, Nacho, Martina y Alfa quedaron en placa para el domingo , por lo que no muchas personas se sorprendieron con ver a "los monitos", pero sí con Walter. Él mismo no lo pudo creer , por lo que se tomó unos minutos aislado del grupo y se descargó al respecto con el público , sin poder contener las lágrimas.

En primer lugar, Alfa comenzó por relatar: "Extraño las mesas de pepino, extraño mi auto, extraño andar en moto, extraño la libertad de estar poder dando vueltas de un lado y por el otro. Yo sabía que iba a extrañar. De a poco me voy acostumbrando a no tener el celular encima, a no estar pendiente de un llamado, de un mensaje, del horario, y está bueno. A volver a calcular la hora con el sol y bueno, ojalá me quede hasta el final, tengo ganas". Estas palabras conmovieron a los televidentes, quienes viralizaron sus palabras en Twitter.