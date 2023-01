Gran Hermano 2022: Agustín se lamentó por la eliminación de Coti y cuestionó al público

"Hubiese podido llegar a la final de no haber sido por ese error que cometió, pero yo la comprendo al menos. A mí siempre me ayudó y siempre me quiso, más allá de todo lo que puedan creer o no de ella. Personalmente la extraño, espero que esté bien y sé que va a estar disfrutando mucho", continuó Frodo. Esto estaba dirigido a la nominación espontánea que le hizo a Daniela y Julieta, lo que se consideró como una traición.

Para finalizar, Agustín resaltó lo que perjudicó a Coti, además de cuestionar al público por lo severos que son para votar. "Me hubiese gustado llegar a la final con ella. Siempre bromeaba con ella que iba a salir quinta, pero tenía muchas chances de llegar a la final. Su temperamento le jugó en contra y acá adentro no nos lo podemos permitir. Afuera siempre nos dan con un caño", concluyó antes de que Ariel Ansaldo se siente con él.

https://twitter.com/intelligentcube/status/1610271471745785856 Agustín: "A mi parecer el juego expulsó a la mejor jugadora femenina que tenía está edición. Coty siempre me ayudó y siempre me quiso, más allá de todo lo que puedan creer o no de ella. La extraño. Me hubiese gustado llegar a la final con ella."@cotyrommero #GranHermano #GH2022 pic.twitter.com/QzNAYCAbcD — (@intelligentcube) January 3, 2023

Coti usó el "acoso" de Alfa como una estrategia de juego

En la gala de debate de Gran Hermano 2022, Coti confesó que usó la situación de "acoso" que sufrió por parte de Walter "Alfa" Santiago como parte de su juego para eliminar a otros participantes del reality. "Yo la verdad es que pude haber actuado de otra manera pero siempre tenía el juego presente en la cabeza. Por mi percepción sentía que Lucila era muy fuerte afuera y la quería sacar", comentó.

"A mí realmente me hizo sentir muy incómoda ese día, pero como yo tenía el juego tan en la cabeza y veía que Maxi, Juan y la Tora querían usar lo que sucedió para sacar a Walter de la casa, entonces dije que no les iba a dar ese poder. Por eso dejé de lado ese sentimiento mío de incomodidad como para sacar a los otros", aseguró la correntina. Conocé todos los detalles al respecto.